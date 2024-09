Ibaneis visita as obras da nova unidade da Fazenda Esperança

O governador Ibaneis Rocha visitou o canteiro de obras da segunda unidade da Fazenda Esperança do Distrito Federal, destinada ao tratamento de homens dependentes químicos, na manhã desta sexta-feira (6/9), na zona rural de Ceilândia.

Durante a visita, o chefe do Executivo local conheceu a obra e teve um encontro com o Frei Hans Stapel, um dos fundadores da Fazenda Esperança, que tem 164 unidades espalhadas por todo o mundo e recuperou mais de 70 mil homens e mulheres. No DF, há atualmente uma casa feminina, localizada em Brazlândia, onde mulheres passam pelo processo de reabilitação. A entidade abriga pessoas com idade entre 18 e 59 anos.



“O trabalho da Fazenda Esperança é conhecido mundialmente. Eles fazem o melhor acolhimento possível e têm um índice de recuperação de usuários muito grande, com percentual acima de outras clínicas terapêuticas, inclusive as do governo. Nós temos que incentivar da melhor maneira possível”, disse o governador, destacando que a entrega da obra é uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e o Ministério do Desenvolvimento Social.



Ibaneis afirmou que o governo vai colaborar com tudo que for possível para a obra social sem fins lucrativos. “Vou pedir ao Fernando Leite e ao pessoal da Novacap, que tem bastante experiência com o plantio de árvores no cerrado, para que venham fazer um projeto juntamente à equipe do Frei Hans, para que façam o plantio dessas mudas no próximo período de chuvas”, antecipou.



Frei Hans explicaou que o espaço vai servir para acolher homens dependentes químicos em um período de um ano. “É um processo bastante longo e espiritual, porque a maior parte dos problemas são profundos, não são tão simples de resolver. Precisa ter uma equipe que saiba escutar, entender e ajudar a superar os traumas, que muitas vezes são muito sérios”, detalhou.



Governador visita às obras da comunidade terapêutica Fazenda da Esperança, em Ceilândia (foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Em julho do ano passado, a então governadora em exercício Celina Leão assinou a licença ambiental que autorizou o início das obras da segunda unidade de tratamento de dependentes químicos, no terreno que foi cedido pelo GDF, em Ceilândia.



O novo espaço será voltado para o acolhimento de homens e terá capacidade para até 130 internos, que terão acesso a tratamento gratuito.



Queimadas



O governador também comentou sobre os incêndios florestais que atingem diferentes regiões do DF nas últimas semanas. “Estamos trabalhando com tudo desde o ano passado, com contratação de brigadistas e temos o melhor Corpo de Bombeiros do Brasil. Estamos em uma das piores secas da história do país”, disse.