GDF compra R$ 32 milhões em frutas e hortaliças de agricultores para escolas

O governador Ibaneis Rocha anunciou, por meio das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6/9), o investimento de R$ 32,6 milhões para a compra de frutas e hortaliças de agricultores familiares para a alimentação da rede pública de educação do Distrito Federal.

Segundo o chefe do Executivo local, trata-se da maior compra da história de alimentos da agricultura familiar para escolas. “Essa ação beneficia os nossos 817 produtores com a aquisição de frutas e hortaliças, e garante que os nossos mais de 400 mil estudantes da rede pública do DF tenham uma alimentação saudável”, escreveu na publicação.



Ainda na manhã desta sexta-feira, o governador fez uma visita ao canteiro de obras da nova unidade da Fazenda Esperança, localizada em um lote cedido pelo Governo do Distrito Federal (GDF).



Durante o passeio, ele conheceu o Frei Hans Stapel, um dos fundadores da Fazenda Esperança, projeto que tem o intuito de recuperar dependentes químicos.



Na ocasião, o governador destacou a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para a entrega da obra e elogiou o trabalho da entidade, que tem 164 unidades espalhadas por todo o mundo e recuperou mais de 70 mil homens e mulheres. No DF, há atualmente uma casa feminina, localizada em Brazlândia, onde mulheres passam pelo processo de reabilitação.