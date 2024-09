Feira do morango oferece 14 variedades da fruta para o publico degustar

Um público de no mínimo 30 mil pessoas são esperadas diariamente na Festa do Morango. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As atrações e atividades da 28ª Festa do Morango, como parque de diversões e shows, foram discutidas com Claudinei Vieira, gerente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) em Brazlândia, durante o programa CB.Agro — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta sexta-feira (6/9). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Vinicius Dória, o gerente disse que as comemorações ocorrerão neste fim de semana e no próximo, com público esperado de, no mínimo, 30 mil pessoas por dia.

Uma festa para toda a família é como Claudinei avalia a Festa do Morango. “Teremos o salão da Feira de Floricultura e Jardinagem (Florabraz), com produtores de flores. Ou seja, teremos uma grande variedade de atividades, além de parques de diversão para a criançada. Quando acaba o período da feira, às 22h, começam as atrações culturais e artísticas, que se estendem até as 2h”, pontuou.

Além da diversão, os visitantes poderão degustar os 14 tipos de morango produzidos no DF. “Os visitantes terão essa oportunidade de conhecer quais são essas variedades de morango que estão sendo ofertadas lá. Além disso, as delícias derivadas do morango, como tortas, sucos, doces, geleias, entre outras”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado