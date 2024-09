Explosão assusta moradores e danifica residências em Samambaia

Uma explosão em uma residência causou sustos na região de Samambaia na noite de sexta-feira (6/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou ser acionado e chegou à QR 404, conjunto 5, com duas viaturas. Na chegada, foram identificados danos na estrutura que poderiam causar riscos de desabamento na residência.

Ao chegar ao local, foi verificado pelas equipes do CBMDF que a estrutura da residência apresentava várias rachaduras. Foi verificado também a presença de um buraco na parede da casa vizinha dos fundos. As guarnições fizeram uma busca e foi constatado que não havia vítimas no local.

A Defesa Civil foi acionada e gerou um termo de notificação para o proprietário realizar obras de reparação na residência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conduziu o morador à 26° Delegacia de Polícia.