Incêndio na Chapada dos Veadeiros (GO) continua pelo quinto dia consecutivo

O incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, continua e entra para o quinto dia consecutivo nesta segunda-feira (09/09). A área devastada já soma mais de 10 mil hectares. O parque é considerado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco e é considerada a maior unidade de conservação do Cerrado.

Visto o tamanho da gravidade, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) enviou reforços para combater as chamas, o que inclui brigadistas, helicóptero e avião. Mais de 60 homens estão atuando na linha de frente, e recebem apoio de voluntários. Todos os esforços para apagar as chamas estão concentrados em Alto Paraíso, cerca de 220 km da capital federal.

Desde a última sexta-feira (6/9), dois aviões Air Tractor foram empregados para combater os incêndios. De acordo com o ICMBio, o longo período de estiagem, a baixa umidade do ar e as altas temperaturas facilitam a propagação do fogo, que provavelmente foi ocasionado criminosamente.

É o que acredita também o guia turístico da Chapada dos Veadeiros Marcelo Fernandes. Para ele, não tem como ocorrer incêndio natural neste momento, em virtude da forte seca que assola o Centro-Oeste junto ao período de poucas nuvens no céu. Ele destaca que incêndios naturais vêm geralmente acompanhados de raios, o que não acontece nesta época.

“Todo o incêndio nesse momento é causado pela ação humana, seja ela intencional ou não intencional. Não existe fogo natural nessa época, porque os fogos naturais ocorrem naqueles períodos de raios, porque é a única forma de queima que acontece naturalmente. Então, de uma forma ou de outra, com certeza, existe aí a mão humana, mas ainda não existe nada comprovado”, declarou Marcelo Fernandes ao Correio.

Baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho às 10h30 avisando do risco de baixa umidade relativa do ar próximo à região da Chapada, podendo ficar abaixo de 12%. O instituto também informa que há grande risco de incêndios florestais e alerta também vai para a saúde, podendo ocasionar doenças pulmonares e dores de cabeça.

O Inmet também recomenda que quem mora próximo da região, beba bastante água e evite atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. O instituto também recomenda que a população use hidratante na pele e umidifique o ambiente em que está. Bebidas alcoólicas e café devem ser evitadas.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura máxima em Goiás pode atingir 38ºC.