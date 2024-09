Drogaria é condenada a indenizar cliente por falsa acusação de furto

Uma drogaria foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) a indenizar uma cliente por divulgar, de forma indevida, um vídeo acusando-a, falsamente, de furto em um grupo de Whatsapp. A decisão foi unânime e mantida pela 3ª Turma Cível do TJDFT, que afirmou que a honra e dignidade das pessoas envolvidas não deve ser violada.



O incidente ocorreu em 2021. Na ocasião, a compradora foi abordada por um funcionário da drogaria que a acusou de pegar mercadorias do local sem pagar. Mesmo tendo negado a acusação e esvaziar sua bolsa na tentativa de provar sua inocência, uma empregada do estabelecimento compartilhou as imagens e escreveu comentários que a identificavam como delinquemte.

Na contestação, a empresa afirmou que a trabalhadora responsável pela publicação das imagens havia sido desligada e o conteúdo, apagado. Entretanto, a loja mencionou que tinha motivos para suspeitar da cliente porque o comportamento dela, no local, era suspeito.

O TJDFT entendeu que a exposição inverídica e a acusação do crime de furto causaram danos à imagem e constrangimento público à cliente, resultando na condenação da drogaria por danos morais. A Corte determinou reparação financeira para a compradora em R$10 mil, valor considerado proporcional ao dano sofrido, segundo a sentença.

*Com informações do TJDFT

Saiba Mais Cidades DF Incêndio na Chapada dos Veadeiros (GO) continua pelo quinto dia consecutivo

Incêndio na Chapada dos Veadeiros (GO) continua pelo quinto dia consecutivo Cidades DF "Escolha de candidatos no Entorno influencia o DF", diz Celina Leão

"Escolha de candidatos no Entorno influencia o DF", diz Celina Leão Cidades DF Homem encontrado morto próximo à Torre de TV levou facadas no tórax





%MCEPASTEBIN%