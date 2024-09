"Escolha de candidatos no Entorno influencia o DF", diz Celina Leão

Como as eleições do Entorno impactam o Distrito Federal e a atuação da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), nas campanhas eleitorais foram temas discutidos no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (9/9). Às jornalistas Denise Rothenburg e Samanta Sallum, a gestora destacou que uma das principais áreas impactadas é a saúde.

“Por mais que as pessoas achem que não tenha, as escolhas de candidatos no Entorno têm uma influência direta no DF. O cidadão sempre deve escolher aquele que tem a melhor proposta e gestão, porque todos os nossos serviços públicos são impactados pela Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (Ride) e pela região metropolitana, principalmente a área de saúde, que é tão demandada”, afirmou Celina.

A vice-governadora explicou que, quando essas regiões próximas ao DF têm bons prefeitos, com boas gestões na saúde e na educação, os gastos públicos da capital com a região metropolitana são reduzidos. “Nossa Ride é uma oportunidade, e temos que receber esses moradores. Muitos deles trabalham aqui e têm a referência da capital. Por isso, bons candidatos e prefeitos são muito importantes”, pontuou.

Atuante

Mesmo com as funções e demandas de uma vice-governadora, Celina destacou que sempre buscou estar presente em ações do partido ao qual ela é filiada, o Partido Progressistas (PP), nas eleições do Entorno. “Estamos com uma expectativa de fazer cinco prefeitos aqui nessa região próxima ao DF”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

