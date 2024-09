Vendedores ambulantes lamentam baixo lucro no desfile de 7 de Setembro

Mesmo com o movimento mais intenso de pessoas na Esplanada dos Ministérios, em comparação aos demais finais de semana, o desfile de 7 de Setembro, neste sábado (7/9), não conseguiu alavancar as vendas de bebidas, picolés, sobremesas, pipoca e doces, segundo vendedores ambulantes localizados nas entradas das arquibancadas e próximos ao público que ficou nas grades.

"Expectativa de vender bem foi por água abaixo", lamentou o vendedor ambulante de água e picolés Isac Santos, 25 anos. O morador de Luziânia relatou que saiu de casa às 3h para chegar cedo à Esplanada e garantir melhores lucros, mas não adiantou. "Ano passado, nesse mesmo evento, consegui vender cerca de R$ 1200. Hoje, estimo que devo lucrar, no máximo, uns R$ 800", disse.

Para Laysa Ferreira, 19, o lucro com a venda de água, refrigerantes e bolos no pote também não foi dos melhores. Fixada ao lado do Teatro Nacional, a comerciante, que viu no desfile a oportunidade de fazer uma renda extra, se decepcionou. "Achei o movimento deste ano bem fraco em relação aos anos anteriores. Nas outras ocasiões, as pessoas mal conheciam chegar perto das grades. Posso dizer que as vendas estão esporádicas agora", contou.