Presos do semiaberto furtaram 220 aparelhos de ar-condicionado de secretaria

Detentos do regime semiaberto foram os responsáveis por furtar 221 kits de aparelhos de ar-condicionado armazenados em um depósito da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SES/DF), localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).na manhã desta terça-feira (10/9), policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF) cumpriram um mandado de prisão preventiva.

O furto ocorreu entre 26 de dezembro do ano passado e 2 de fevereiro desse ano. Os policiais descobriram que três presidiários do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) estavam por trás do crime. O trio tinha o benefício do trabalho externo e prestavam serviço pela Fundação de Amparo ao Preso (Funap) na Secretaria de Educação como auxiliares de serviços gerais.

Todo o trabalho era desempenhado no depósito do órgão. De acordo com a apuração policial, o grupo se aproveitou do acesso ao local, serrou uma grade na parte superior do depósito e, pelo vão criado, retirou os aparelhos de ar-condicionado de forma gradual do depósito. Em um primeiro momento, as caixas dos eletrodomésticos eram levadas para uma área de mata atrás do depósito, sendo, mais tarde, transportadas. Para essa função, entravam em cena outros dois homens. Eles encaminhavam o material até um ferro velho próximo.

Ao longo dos oito meses de investigação, a PCDF conseguiu recuperar 50 kits. Boa parte dos aparelhos foram comercializados e os valores das vendas eram depositados em conta de terceiros, visando a dissimular a origem ilícita dos valores posteriormente recebidos.

Prisão



A prisão faz parte da operação Antartica. Segundo as investigações, o furto dos materiais resultou em um prejuízo aos cofres públicos de R$ 389.726,87. Cada kit levado tinha um valor de R$ 1.763,47.

Nove pessoas foram indiciadas por crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.