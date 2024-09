Venâncio Shopping tem feira de adoção de cães e gatos neste sábado

Quem está em busca de um amigo de quatro patas poderá encontrá-lo neste sábado (14/9), no Venâncio Shopping. A Feira de Adoção, que acontece mensalmente com o Projeto Acalanto DF, ocorrerá de 11h às 16h, ao lado da Cobasi (piso P1). A iniciativa resgata, cuida e promove a adoção responsável de animais de rua e em situação de abandono.

Quem passar por lá, encontrará seis cães e 10 gatos entre filhotes, adolescentes e adultos, de diferentes cores, raças e tamanhos, esperando por alguém que se interesse em ter um bichinho de estimação e dispõe da estrutura e amor para dar a ele um novo lar.

Cada candidato a adotar um dos animaizinhos disponíveis deve preencher um questionário de pré-adoção, que passará pela revisão dos responsáveis pelo projeto. Após a aprovação, o candidato assina o termo de adoção. Algumas das indicações para a adoção é ter mais de 21 anos, estar com documento de identificação, comprovante de residência e comprovar condições de abrigar o animal de forma satisfatória, além de a família ou integrantes da residência concordarem com a adoção.

O evento ocorre em parceria com a Cobasi. E para quem quiser realizar doações, o projeto Acalanto recebe rações secas e úmidas para cães e gatos, produtos de higiene pet e limpeza, areia sanitária, medicamentos, acessórios pet e jornais.

Sabadinho Divertido

E para a programação familiar ficar ainda mais completa, o Sabadinho Divertido promove espetáculo teatral gratuito. A cia Neia e Nando apresenta a peça A fantástica fábrica de chocolates. Esta cômica história segue o jovem Charlie Bucket e seu avô Joe. Eles se juntam a um pequeno grupo de ganhadores de uma competição, os quais vão para um passeio na mágica e misteriosa fábrica do excêntrico Willy Wonka. Ajudado por seus pequenos trabalhadores, Wonka esconde uma surpresa durante o passeio.

Petfriendly

Para passear pelo shopping, os bichinhos precisam usar guia ou estarem no PetCar, serviço fornecido gratuitamente. Para isso, basta o cliente se cadastrar no Balcão de Informações, piso térreo e retirar o carrinho. E para quem desejar um almoço em família, os restaurantes Tutti Cantina, Confraria do Camarão e Scada Café são petfriendly, os tutores são bem recebidos com seus companheiros para desfrutarem de deliciosas refeições.

SERVIÇO



Feira de Adoção projeto Acalanto DF e Cobasi

Data: 14 de setembro

Horário: de 11h às 16h

Local: piso 1 - Venâncio Shopping

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre

Sabadinho Divertido - A Turma dos Cachorros

Data: 14 de setembro

Horário: às 14h

Local: Piso térreo

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre

Venâncio Shopping - SCS Q 8 – Asa Sul

Informações:(61) 3208-2000

Canais digitais:www.venancioshopping.com.br

Instagram:@venancioshopping