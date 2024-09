Carreta da Inclusão atende comunidade em Santa Maria até quinta (12/9)

Após passar pelo Guará, Recanto das Emas e Gama, o projeto Carreta da Inclusão chega a Santa Maria para atender aos moradores da região, no estacionamento do Conjunto G da CL 207, das 10h às 17h. A população terá acesso a diversos serviços públicos como a emissão de carteirinhas de identificação para pessoas com todas as deficiências e para aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação teve início na terça-feira (10/9) e encerra nesta quinta-feira (12/9).

A Carreta da Inclusão é um centro móvel que tem se deslocado por diferentes regiões do Distrito Federal com serviços voltados para as necessidades das pessoas com deficiência. Entre os atendimentos feitos, estão a realização das carteirinhas de identificação que são fundamentais para assegurar o acesso a uma variedade de benefícios e direitos, por meio do cadastro que será feito na base de dados da Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Além disso, a Diretoria de Emprego e Renda da secretaria oferecerá suporte àqueles que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Este serviço é importante para as pessoas que enfrentam grandes obstáculos burocráticos ou têm dificuldade em obter informações sobre como ter acesso aos seus direitos.

Em parceria com a Defensoria Pública, também serão oferecidos atendimentos jurídicos para aqueles que necessitam resolver pendências burocráticas, além de auxílio sobre como as pessoas com deficiência podem solicitar o cartão de uso do passe livre para ônibus e metrôs.

Além dos serviços práticos, a iniciativa oferece experiências inclusivas, como demonstrações de tecnologia assistiva e atividades interativas. Um dos destaques do projeto é a arena game inclusiva, um espaço onde pessoas com deficiência podem experimentar a vibração dos jogos eletrônicos em um ambiente adaptado às suas necessidades.

O projeto contará com acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas, com intérpretes de Libras, e, em caso de alta demanda, disponibilizará QR Codes do aplicativo “DF Libras CIL Online” para atendimento simultâneo. Após o período em Santa Maria, o projeto encerra a programação em Planaltina, entre os dias 24 a 26 de setembro.

Serviço

Carreta da Inclusão - Atendimento gratuitos

Data: 10 a 12 de setembro

Local: Estacionamento do Conjunto G da CL 207 - Santa Maria

Horário: a partir das 10h