Candidato a vereador em Águas Lindas (GO) é baleado nesta terça (10/9)

Ao Correio, Murilo contou que, na hora dos disparos, começou a correr, mas mesmo assim, foi atingido com uma bala no ombro - (crédito: Material cedido ao Correio )

Candidato a vereador por Águas Lindas (GO), Murilo da Silva Tadeu (Progressista), 42 anos, foi baleado na noite de terça-feira (10/9), enquanto buscava o material de campanha em um comércio. Um vídeo obtido pelo Correio mostra o carro do político chegando ao local, que fica na avenida Coimbra, de Águas Lindas, e logo em seguida surge um homem que se aproxima do veículo e começa a efetuar os disparos, cinco no total.

Ao Correio, Murilo contou que, na hora dos disparos, começou a correr, mas, mesmo assim, foi atingido com uma bala no ombro. O candidato a vereador estava acompanhado do cabo eleitoral Douglas Barbosa, que também foi atingido com uma bala na mão e outra na perna. O amigo da vítima iria ajudá-lo naquela noite em uns compromissos de campanha. Tanto o político quanto o amigo passam bem.

Murilo da Silva relatou que não precisou de intervenção cirúrgica porque, segundo ele, a bala saiu na mesma hora que o atingiu. Já o amigo Douglas ainda aguarda cirurgia no Hospital Bom Jesus, que fica em Águas Lindas de Goiás.

“Antes de eu ser alvejado pelos tiros, eu tinha deixado minha filha na creche, porque como estou em campanha, não consigo ficar com ela durante a noite. Sou pai solteiro, só é eu e minha filha. Então eu arrumei as coisinhas dela na minha casa, levei ela para creche e da creche eu estava indo buscar o material da campanha para divulgá-lo. Quando eu cheguei ao local, uma pessoa se aproximou e fez os disparos”, explicou Murilo.

O fato ocorreu por volta das 20h30 e, segundo relatos de Murilo, ele ainda chegou a ir atrás do homem que tinha realizado os disparos. “Eu entrei no carro e tentei ir atrás da pessoa que atirou na gente. Foi quando percebi que eu tinha sido alvejado e voltei”, contou.

Ao retornar para o local dos disparos, Murilo contou que se deparou com o amigo no chão pedindo socorro. Foi nessa hora que ele botou Douglas no carro e seguiu para o hospital para, em seguida, acionar a polícia.

Investigação

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas como lesão corporal dolosa. Murilo contou que não tem a menor ideia de quem possa ter feito o ato. Ele disse que nunca viu o homem que efetuou os disparos.