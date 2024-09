Homem em situação de rua tenta beijar garota à força no Núcleo Bandeirante

Um homem em situação de rua foi preso, no Núcleo Bandeirante, na tarde desta terça-feira (10/9), suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. Segundo a menina, o suspeito, que tem 62 anos, a teria agarrado e tentado beijá-la contra a vontade.

A importunação teria ocorrido quando a garota seguia para a escola, localizada na 3ª Avenida do Núcleo Bandeirante. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e as equipes conseguiram localizar o suspeito próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

Após a captura do suspeito, a vítima o reconheceu como autor da importunação. Ele foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia, localizada no Recanto das Emas, onde o flagrante foi então registrado.