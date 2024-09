ICMBio e IBama fazem operação de combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros

Equipes do Instituto Chico Menddes (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram, na manhã desta quarta-feira (11/9), uma operação de combate aos incêndios no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. De acordo com o ICMBio, praticamente todos os focos estão controlados dentro e nas imediações da unidade de conservação. A área queimada dentro do parque é estimada em 8 mil hectares, e a extensão total, incluindo o entorno, alcança cerca de 10 mil hectares.

Os esforços de combate ao incêndio mobilizam 121 profissionais, composto por brigadistas, servidores do Instituto Chico Mendes e do Ibama, além de colaboradores da Aliança da Terra e voluntários. Além disso, foram disponibilizados 2 Air Tractors e um helicóptero. A operação conta com uma frota de 50 veículos, incluindo 2 ABTF, um UTV, caminhonetes e carros.

Todos os focos de incêndio estão sendo monitorados de perto e apenas um ainda está em combate na região do Moinho. As equipes continuam empenhadas em controlar e extinguir os focos remanescentes.