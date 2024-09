111 linhas de ônibus deixam de receber pagamento em dinheiro

A partir desta quinta-feira (12/9), mais 111 linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal passam a receber pagamento somente por meio eletrônico. São 29 linhas da Piracicabana, 17 da Pioneira, 24 da Urbi, 16 da Marechal, 23 da BsBus, e duas linhas da TCB. Com a medida, serão 262 linhas que deixam de receber dinheiro em espécie.

Os usuários dessas linhas (veja lista abaixo) poderão acessar os ônibus com uso dos cartões de transporte: Cartão Mobilidade e Vale-Transporte, além dos de gratuidades e cartões bancários de débito e crédito que tenham a função EMV (aproximação) ativa.



Os passageiros que não possuem cartão ou preferem pagar as passagens em dinheiro podem adquirir o bilhete avulso comercializado nos terminais rodoviários, estações do BRT, nos pontos de recarga do Cartão Mobilidade e em diversos pontos de parada de maior movimento. Diferentemente dos cartões Mobilidade e VT, o bilhete avulso não dá direito à integração, que permite ao passageiro fazer até três acessos com o pagamento de uma tarifa, no período de três horas.



O sistema de pagamento de passagens 100% eletrônico no DF está sendo implantado de forma gradual. Em 1º de julho foram inseridas as primeiras 52 linhas e em 15 de agosto, outras 99 linhas integram o sistema. No período de dois meses, julho e agosto, o pagamento por meio eletrônico atingiu 6,6% em todas as linhas do transporte público coletivo do DF. A adesão ao Cartão Mobilidade também cresceu, cerca de 8,2% em dois meses, chegando a 585 mil unidades em 31 de agosto.



Confira as novas linhas do sistema que também aceitarão pagamento somente por meio eletrônico:



TCB



108.3 Rodoviária do Plano Piloto / STJ – TST (Pier 21) / CJF



0.108 Rodoviária do Plano Piloto / Três Poderes



Piracicabana



114.1 Rodoviária Plano Piloto / L2 Sul (Vila Telebrasília) / W3 Sul



0.513 Sobradinho I (Qd 18) / W3 Norte – Sul / Terminal Asa Sul



0.107 Rodoviária Plano Piloto / W3 – L2 Sul (Esplanada)



0.525 Nova Colina de Sobradinho / Eixo Norte – Sul / Terminal Asa Sul



602.2 Planaltina (Buritis IV e III/Jardim Roriz/Eixo Norte/Rod. Plano Piloto



600.3 Arapoangas (Estâncias I – V) / Eixo Norte – Sul (Terminal Asa Sul)



640.1 Planaltina (BR-020) / Eixo Norte – Sul / Terminal Asa Sul



0.166 Cruzeiro / L2 Sul (Rodoviária do Plano Piloto)



519.1 Sobradinho II (Mansões) / Vila Rabelo / W3 Norte – Sul / Terminal Asa Sul



0.605 Planaltina / L2 Norte – Sul (UnB) / Terminal Asa Sul



616.7 Arapoanga/ Vale do Amanhecer/ Rajadinha II e III/Rod. do Plano Piloto



0.642 Estâncias / W3 Norte – Sul / Terminal Asa Sul



503.3 Sobradinho I – II / SAAN / SIA / SGCV / TAS



501.5 Sobradinho II/Buritizinho/Condomínio Versalles/Eixo Norte – Sul/TAS



616.6 Arapoangas – Estâncias (I – V) / L2 Norte – Sul (Esplanada)



0.512 Sobradinho I / W3 Norte – Sul / Terminal Asa Sul



604.1 Planaltina (DF – 128) / SAAN / SIA / SGCV / TAS



128.4 Terminal Asa Sul / W3 Sul / L2 Norte / Granja do Torto



501.1 Sobradinho / Esplanada (Eixo Norte)



152.3 Cruzeiro/ Esplanada/ Rodoviária do Plano Piloto



600.6 Planaltina / Palácio do Buriti – SIG



0.648 Vale do Amanhecer – Estâncias / Sudoeste (SIG)



616.4 Arapoangas / Buritis IV / Jardim Roriz / Eixo Norte – Sul / Terminal Asa Sul



0.035 Rod. P. Piloto/Sudoeste/Octogonal/F. Importados/SIA (trecho 2 e 17) St. Cargas



108.7 Rod. P. Piloto (W3 Sul – TAS)/TJDFT (Fórum)/Col. Militar Tiradentes/Rod. Interestadual de Brasília



116.3 Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada / W3 Norte/ L2 Norte



517.2 Sobradinho II (Buritis – DF-150) / W3 Norte – Sul / Terminal Asa Sul



509.1 Condomínio Uberaba / Nova Colina / Sobradinho I (Quadra 18) / Eixo Norte – Sul / TAS



642.3 Estância (Condomínio Total Ville)/ W3 Norte e Sul



Pioneira



3315 Term Integração Sta Maria/Total Ville /Av. Sta Maria/Cond. Porto Rico/Av. Alagados (QR 100)



3314 Term Integração Sta Maria/Av. Alagados (QR 100)/Cond. Porto Rico/Av. Santa Maria/Total Ville



073.1 T.A.S / Candangolândia / Lago Sul – QI 15 (Aeroporto – VI COMAR)



073.2 Estação Park Way / Aeroporto / QI 15



147.7 São Sebastião (João Candido – Itaipú-B. Green)/Rod. P. Piloto (Ponte Honestino Guimarães)



773.1 Itapoã (Rua do Baixinho – La Font – DF 250) / Paranoá / Eixo Sul (Via Ponte JK)



180.7 Alatiplano Leste (DF – 001) / Rodoviária do Plano Piloto



147.9 São Sebastião / L2 Norte (Esplanada – UnB)



0.182 São Sebastião (Resid. do Bosque) / SAAN (Zoológico – Parkshopping – SIA – Carrefour Norte)



0.275 Santa Maria (Quadra 400) / Setor M Norte (Samdu / Avenida Comercial Sul)



0.760 Paranoá / L2 Norte (UnB) / Rodoviária do Plano Piloto



3301 Terminal 124 / Condimínio Porto Rico/Av.Santa Maria (300/400)



170.2 Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK)/ Barreiros



3211 Gama Oeste – Leste / U. I. F. Gama



255.2 Santa Maria (Av.Alagados)/ Águas Claras (via Areal)



0.771 Itapoã (Cond. La Font – DF 250)/Paranoá/Rod.P. Piloto (Ponte JK)



183.0 Terminal São Sebastião / Crixas



Urbi



0.881 Riacho Fundo II (QS 18) – CAUB II / Rodoviária do Plano Piloto (SIG-Pistão Sul)



0.882 Riacho Fundo II (QS 18) / Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-SIG)



823.1 Recanto das Emas (Qd 800)-Riacho Fundo II/Guará (ParkShopping)



870.1 Riacho Fundo II (QS 18 – CAUB II) / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)



0.811 Riacho Fundo II (QS 18)/CAUB II (EPIA-SPS)/W3 Sul – Norte (EPNB)



825.1 Água Quente/ Rodoviária do Plano Piloto (BR-060 e EPNB)



0.878 Recanto das Emas (Quadra 600 / 800) – SIA – SAAN



396.2 Samambaia Sul (1 Av.) / W3 Sul – Norte (EPNB – Parkshopping-SPS)



844.3 Samambaia Norte (2 Avenida) / SIA / SAAN (EPNB-Guará)



805.7 Recanto das Emas (Riacho Fundo II) / Águas Claras



396.4 Núcleo Bandeirante/Parkshopping/EPNB/Samambaia Sul (1ª Av.)



0.822 Recanto das Emas / Lago Sul (Aeroporto)



815.1 Recanto das Emas (Qd 200/400/600) / Gama



172.7 Riacho Fundo / W3 Sul / Rodoviária do Plano Piloto (KANEGAE)



373.3 Samambaia Norte (2 Avenida)/ Rod. Plano Piloto (via Estrutural)



380.3 Samambaia Norte (2ª Avenida)/ W3 Sul (Primavera- EPTG)



0.835 Samambaia Sul (2 Avenida) / Lago Sul (Aeroporto)



0.876 Riacho Fundo II (QS 18) / SIA – Cruzeiro – SAAN



806.1 Term. Subcentro Rec.das Emas/R. Fundo II (Av. Contorno)/Estação Metrô Furnas



0.845 URBI – MOBILIDADE URBANA



845.2 Samambaia Sul (2 Avenida) / Guará / SIA / SAAN – EPNB



0.841 Samambaia Sul (1 Avenida)/ SIA/ Cruzeiro/ SAAN (EPTG)



0.834 Samambaia Norte (2 Avenida)/ Lago Sul (Aeroporto)



Marechal



823.1 Recanto das Emas (Qd 800) – Riacho Fundo II / Guará (ParkShopping)



0.215 Gama Leste / Núcleo Bandeirante / Guará



156.7 Guará I – II (Av Central – Av Contorno) / W3 Norte (Via SIG)



306.2 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / Rodoviária do Plano Piloto



0.942 Setor P Sul (QNL – J) / W3 Norte (EPCL)



932.2 P Sul (Sol Nascente trecho I)/Hélio Prates/EPTG/W3 Sul/Rod.P. Piloto



156.8 Guará I – II (Av Contorno – Av Central) / W3 Norte



376.1 Taguatinga Sul (Areal) / W3 Norte (Estrutural)



162.2 Guará I e II / Setor Policial Sul / W3 Sul / Esplanada



805.7 Recanto das Emas (Riacho Fundo II) / Águas Claras



0.300 Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)



306.1 Tag. Sul/Rod. P. Piloto (QS 11-Vereda da Cruz-Águas Claras-EPTG-Eixo)



932.1 P Sul / Taguatinga Centro / EPTG / Rodoviária do Plano Piloto



0.339 Setor P Sul / Estrutural / Eixo Monumental / L2 Norte / UnB /TAN



305.6 Taguatinga Sul – Areal – Arniqueira / W3 Sul – Norte (EPTG)







BsBus

0.906 QNR/Sol Nascente (Setor O-Expansão)/Rod. Plano Piloto (Estrutural)



0.921 QNR 5 (Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Sul



0.310 Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)



423.1 Brazlândia (BR-251) / W3 Sul – SIG (Estrutural)



0.311 Setor O (via M2)/ W3 Sul (EPTG-SIG)



0.335 Setor O/Expansão Setor O/P 2 Norte/Guariroba/EPTG/SIG/W3 Sul



0.334 Setor O (Expansão) / P 2 Norte / EPTG (Eixo) Rod. P. Piloto



0.907 Sol Nascente Trecho II / Rodoviária do Plano Piloto (Via Estrutural)



0.377 Setor M Norte / EPTG / SIG / W3 Norte / Terminal Asa Norte



0.322 Setor M Norte (Via LJ2) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo)



818.1 Recanto das Emas/ SAAN (Estrutural)



0.375 Setor O (Via N2) / EPTG / SIG / W3 Norte / Terminal Asa Norte



0.323 Setor M Norte (Via LJ2) / W3 Sul (EPTG – SIG)



322.1 Setor M Norte (QNL-Estádio)/SOF Sul (EPTG)/Rod. P. Piloto (Parkshop- Zoo)



0.324 Setor M Norte (Av. Hélio Prates) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)



0.930 QNR 5/Sol Nascente Trecho III (Estádio)/(EPTG – W3 Sul)/Rod. Plano Piloto



0.845 Samambaia Sul (2 Avenida) / SIA / Cruzeiro / SAAN (EPTG)



0.878 Recanto das Emas (Quadra 600 / 800) – SIA – SAAN



0.841 Samambaia Sul (1 Avenida)/ SIA/ Cruzeiro/ SAAN (EPTG)



844.3 Samambaia Norte (2 Avenida) / SIA / SAAN (EPNB-Guará)



845.2 Samambaia Sul (2 Avenida) / Guará / SIA / SAAN – EPNB



0.876 Riacho Fundo II (QS 18) / SIA – Cruzeiro – SAAN



364.7 M Norte-Nova QNL – Mmetrô