Colisão frontal entre veículos deixa dois feridos no Paranoá

Homem fica preso as ferragens após acidente no Paranoá - (crédito: CBMDF)

Uma colisão frontal entre dois carros no Paranoá mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 7h34 nesta quinta-feira (12/9).

O acidente envolveu um Fiat Uno Mile Fire conduzido por um homem, de 45 anos, que ficou preso nas ferragens. Após ser retirado das ferragens, o condutor apresentava ferimentos nas pernas e queixava-se de dores na região do tórax. Ele foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá.

A outra vítima, um homem de 42 anos, conduzia um veículo Renault Megane e foi transportado pelo Samu consciente, mas não se sabe o hospital de destino.