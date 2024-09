Valparaíso de Goiás tem aumento no número de casos de doenças diarreicas

Valparaíso de Goiás é o sexto município do estado com mais casos da doença - (crédito: Divulgação/Valparaíso)

Nas últimas semanas, o município de Valparaíso de Goiás tem apresentando aumento no número de casos de Doença Diarreica Aguda (DDA), segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). A maioria dos pacientes afetados tem idade acima de 10 anos, de acordo com a pasta.

A SES informou que segue monitorando os municípios e auxiliando nas ações de controle. As principais causas identificadas para os casos de DDA no estado são rotavírus/norovírus, de forma geral em vários municípios, sendo o rotavírus predominante.



Segundo o Ministério da Saúde, as doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais, caracterizadas por uma síndrome em que há ocorrência de no mínimo três episódios de diarreia aguda em 24 horas, ou seja, diminuição da consistência das fezes e aumento do número de evacuações, quadro que pode ser acompanhado de náusea, vômito, febre e dor abdominal.

Em geral, são doenças autolimitadas com duração de até 14 dias. As doenças diarreicas agudas (DDA) podem ser causadas por diferentes microrganismos infecciosos (bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários) que geram a gastroenterite – inflamação do trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino.

"A SES reforça que em caso de sintomas, é importante iniciar a hidratação com líquidos, como água, água de coco, sucos, dietas mais leves e buscar ajuda em atendimentos em Unidades de Saúde, antes do agravamento do quadro, antes de aparecerem desidratações graves, atentando para os grupos mais vulneráveis, crianças e idosos", escreveu a pasta por meio de nota.

Os últimos números disponíveis na secretaria indicam que na semana epidemiológica 32 (4/08/2024 a 10/08/2024) Valparaíso registrou 346 casos da doença. Na semana seguinte (11/08/2024 a 17/08/2024), foram 378 casos.

Prevenção

Há algumas medidas de prevenção e controle para evitar a disseminação da doença, como a higiene das mãos antes das refeições, antes de mexer com água que será ingerida e com os alimentos e após ir ao banheiro ou lidar com animais. Para evitar a contaminação dos alimentos é importante cozinhar bem a comida, especialmente carnes, aves, ovos e peixes, não deixar alimentos crus perto dos cozidos, conservar os alimentos protegidos e bem guardados, e manter a cozinha sempre limpa.

Outra orientação é consumir, sempre que possível, a água oferecida pelos serviços públicos de abastecimento, que é tratada e própria para o consumo humano. Na falta dela, é importante tratar a água antes de beber e lavar alimentos, com a filtragem da água com filtro doméstico, coador de papel ou pano limpo. Depois de filtrar, coloque duas gotas de hipoclorito de sódio a cada 1 litro de água (o SUS disponibiliza hipoclorito para as famílias) e misture bem, esperando meia hora (30 minutos) antes de consumir a água.

"É importante vacinar as crianças contra rotavírus. A rotavirose é uma das viroses que causa diarreia e vômitos, é transmitida pelo contato de pessoa a pessoa ou por ingestão de água e alimentos contaminados ou por objetos contaminados e pelo contato com as fezes de crianças infectadas. É essencial manter a vacinação atualizada, pois é a melhor forma de proteger crianças pequenas, que são mais predispostas à desidratação caso tenham a infecção com vômitos e diarreias", indicou a SES-GO.

Municípios goianos com maior quantidade de registros

Goiânia - 23.607 casos

Aparecida de Goiânia - 16.883

Anápolis - 14.142

Trindade - 8.619

Rio Verde - 7.256

Valparaíso de Goiás - 5.711

Inhumas - 4.609

Senador Canedo - 4.565

Caldas Novas - 4.358

Cristalina - 4.058