Acidente de automóvel na DF-180, em Ceilândia, deixa uma pessoa morta

Um acidente que ocorreu na noite desta quarta-feira (11/9) na DF-180, em Ceilândia, resultou na morte de uma pessoa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem no local, os agentes se depararam com um veículo modelo Renault /Logan parado fora da via. De imediato, foi iniciado o resgate da vítima, que estava embaixo do veículo. O óbito do passageiro foi declarado no local



Um jovem de 26 anos, condutor do veículo, estava andando pela cena, consciente e orientado. Mesmo após indicação de transporte para hospital, recusou atendimento. Ele não apresentava lesões aparentes. local.