O Reciclotech, programa que recicla lixo eletrônico e dá novos destinos para descartes de equipamentos, recebeu R$ 9 milhões em investimentos para ser ampliado. Novos Polos de Economia Circular (PEC) serão implementados em mais quatro macrorregiões do Distrito Federal, totalizando 30 regiões contempladas.

Os novos polos integrarão o sistema de coleta, triagem e reciclagem de eletrônicos do Reciclotech, visando o descarte ambientalmente correto, o reaproveitamento de materiais e o recondicionamento dos equipamentos doados. A expansão do projeto também pretende dar continuidade à oferta de formação gratuita para jovens e adultos nas áreas tecnológicas.

O evento de lançamento da nova fase do programa aconteceu nessa quarta-feira (17/4), no Palácio do Buriti. Na solenidade, o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou um termo para formalizar a doação de 300 computadores captados e recuperados pelo Reciclotech ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

“Estivemos no Gama, no ano passado, e firmamos o compromisso de fazer a ampliação do programa para outras regiões, abrangendo um público cada vez maior. E nada melhor do que tecnologia e reciclagem, porque o meio ambiente precisa desse trabalho. Brasília é, realmente, uma cidade diferente e somos exemplo do que queremos para nossas crianças”, destacou Ibaneis.

De acordo com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), o Reciclotech já recondicionou e doou 3.507 computadores, reaproveitou 1.055 toneladas de resíduos, certificou 2.200 alunos e coletou 18.759 bens inservíveis do governo. Além disso, o programa possibilitou a economia de 400 milhões de litros de água por meio da reciclagem de materiais.

Bruno Rodrigues Nascimento já participou de cursos de manutenção, informática e design no Reciclotech (foto: Giulia Luchetta )

Inclusão digital

Leonardo Reisman, titular da Setic, afirma que o Reciclotech é um dos maiores programas de economia circular e inclusão digital do Brasil, com foco no redirecionamento de equipamentos eletrônicos para órgãos do GDF. "Temos pedidos das secretarias com uma ordem de espera, porque há uma demanda maior do que a oferta, mas tentamos priorizar as secretarias de Saúde e de Educação", assinalou.

“Só no Gama, certificamos cerca de 2.200 alunos. Hoje, ampliamos o investimento nesse programa para mais quatro macrorregiões do DF, ou seja, são cinco polos, o que representa um potencial de até 10 mil alunos certificados e de mais 12 mil computadores doados. No Gama, doamos cerca de 3.500 computadores, mas a ideia é que as doações se ampliem muito”, destacou Leonardo.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, diretor-presidente do Iges-DF, também participou do evento. Ele agradeceu pela parceria com o Reciclotech e disse que o instituto está em busca de investir, cada vez mais, em iniciativas ESG (sigla em inglês que representa iniciativas corporativas de impacto positivo nas áreas do meio ambiente, sociedade e governança).

“Os computadores que virão para o instituto, com certeza, otimizarão o atendimento de pacientes. A tecnologia, na área da saúde, otimiza o tempo de uma prescrição médica, de um atendimento com a abertura de uma ficha, gera mais dados para os pacientes", observou Juracy.

Sonhos

O projeto é uma realização da Secti-DF, via Diretoria de Economia Circular, em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (Fapdf) e a ONG Programando o Futuro.

Bruno Rodrigues Nascimento, de 43 anos, participa dos cursos formativos do Reciclotech há dois anos, no Gama, polo instalado em 2019. Ele estudou informática, em 2022, e gostou tanto que decidiu continuar. No ano passado, aprendeu a fazer manutenção de computadores e concluiu o curso de design gráfico.

“Gosto de todos os cursos de informática. Quando comecei, havia muitas coisas que não conhecia, mas o design me ajudou a desabrochar o conhecimento em informática. Tanto que fiz trabalhos por fora como designer gráfico”, contou o morador de Santa Maria.

Bruno atualmente trabalha como revendedor. Neste ano, ele pretende fazer as aulas de manutenção de celulares e, depois, de robótica, que duram em torno de dois meses. “Conheço uma pessoa que aprendeu no Reciclotech sobre informática. Mais tarde, começou a trabalhar com programação de dados. Hoje, está trabalhando com isso em Boston, nos Estados Unidos. O Reciclotech é um ambiente inclusivo, podemos ir para muitos lugares”, entusiasmou-se Bruno.

Macrorregiões que serão atendidas pelo Reciclotech

» Central: Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Varjão e Vila Planalto

» Leste e Norte: Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Jardim Botânico, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Lago Norte, Arapoanga e Noroeste

» Sul/Sudeste e Oeste: Gama, Santa Maria, Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Brazlândia e Ceilândia

» Centro Sul: Candangolândia, Cidade Estrutural, Guará, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento