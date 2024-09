Corpo encontrado em fossa é o de menino de 10 anos desaparecido há 15 dias

A análise das impressões digitais feita no cadáver encontrado dentro de um bueiro no fim da manhã desta sexta-feira (13/9) confirmou que o corpo é o do pequeno João Miguel da Silva, 10 anos. O menino estava desaparecido desde 30 de agosto, depois de sair de casa para brincar na rua, no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O corpo de João foi localizado por volta das 11h, em uma área de mata, no Lúcio Costa, no Guará. O cadáver estava envolto em um lençol, de cabeça para baixo e dentro de um bueiro. Ao lado, uma correntinha dourada, ao qual a família da criança disse ser do menino.

João Miguel saiu de casa na tarde de 30 de agosto para brincar na rua com colegas. Uma câmera de segurança registrou o garoto em uma outra rua, próximo a um mercado. Nas imagens, ele aparece caminhando sozinho. O local onde o corpo do menino foi encontrado fica a mais de 6km de distância da residência onde ele morava.

A área de mata tem um bueiro com aproximadamente 1 metro e meio de profundida. Lá, estava o corpo de João. "Quem teria coragem de fazer uma atrocidade dessa? Não consigo pensar em nada. Ele era um menino tranquilo, que não tinha confusão com ninguém", contou Rafaela Santos, 23, tia de João.

A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas não há dúvidas que trata-se de um crime violento. O caso é investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). A polícia não se manifestou sobre o andamento das investigações.