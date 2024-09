17ª Parada LGBTQIAP+ de Taguatinga contará com ações de saúde

A 17ª Parada LGBTQIAP+ de Taguatinga, um evento tradicional que celebra a diversidade, acontecerá no próximo domingo (15/9), com concentração marcada para às 13h na Avenida das Palmeiras. O Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde (SES-DF), estará presente no desfile, oferecendo ações educativas e distribuindo 500 kits que incluem autotestes de HIV, preservativos, lubrificantes e materiais informativos. A festa promete agitar a cidade com atrações como Karol Conka e Lia Clark.

A abertura do evento ocorreu na terça-feira (10/9) no Teatro do Sesc, onde também foi anunciada a formalização do Ambulatório Trans e a criação de um mutirão para atender a demanda reprimida. A SES-DF está desenvolvendo um manual técnico para médicos, visando um atendimento mais adequado à população LGBTQIAP+. O evento também contou com a participação de outras autoridades da saúde e foi precedido por uma feira dedicada à comunidade LGBTQIAP+ em 8 de setembro

Ao longo dos anos, essa mobilização tem sido essencial para garantir visibilidade e conquistas importantes no campo dos direitos humanos e da cidadania. “O Grupo Estruturação, que completa 30 anos de ativismo, sempre esteve à frente dessa batalha, promovendo inclusão e garantindo que nossas vozes sejam ouvidas. A importância dessa jornada é incalculável, e continuaremos firmes na defesa dos nossos direitos e da nossa dignidade”, observa Michel Platini, coordenador Geral da Parada de Taguatinga.



*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti