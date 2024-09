UnB cancela aulas e atividades presenciais por causa da fumaça

CG Camilla Germano

O motivo do cancelamento é a forte concentração de fumaça nas dependências da UnB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Após informar que a Biblioteca Central (BCE) ficará fechada nesta segunda-feira (16/9), a Universidade de Brasília (UnB) publicou ato de decanato cancelando o expediente presencial no local. A medida vale, a princípio, apenas para esta segunda.

O motivo do cancelamento é a forte concentração de fumaça nas dependências da instituição causada pelo incêndio no Parque Nacional de Brasília, assim como as condições climáticas adversas e a baixa qualidade do ar.

"Afetam a saúde e segurança da comunidade acadêmica e administrativa, bem como o funcionamento regular das atividades presenciais da Universidade", diz trecho do documento assinado por Maria do Socorro Mendes Gomes, decana de Gestão de Pessoas da UnB.

O documento determina ainda que as atividades ainda podem ser realizadas de forma remota, além de instruir unidades da instituição que tenham atividades interruptas a estabelecer plantões e escalas de serviços, de forma a evitar prejuízos a essas unidades e às comunidades atendidas.

Incêndios em Brasília

Desde a tarde de domingo (15), Brasília sofre com fumaças pela cidade devido a grandes focos de incêndio pela cidade. O maior deles começou às 11h20, na Granja do Torno, e se alastrou para o Parque Nacional de Brasília.

Nesta segunda (16), a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o incêndio ocorrido. A informação foi confirmada por fontes policiais ao Correio.



Até a última atualização desta reportagem, as chamas haviam atingido 1,2 mil hectares de Cerrado, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela área.

Somente no último sábado (14), os bombeiros contabilizaram 50 focos de incêndio. De janeiro a 10 de setembro, foram registradas 10.213 ocorrências. Em 2024, de janeiro a 31 de agosto, foram 4.180 episódios.