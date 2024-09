Bombeiros e PM vão sobrevoar focos de incêndio; 1,5 mil bombeiros vão atuar

Em uma reunião de emergência convocada pelo Governo do Distrito Federal na manhã de hoje, ficou decidido que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão levantar os focos de incêndio no DF usando helicópteros para sobrevoar a capital. Além disso, o Corpo de Bombeiros colocou 1,5 mil homens para atuarem no combate aos focos, segundo uma fonte adiantou ao Correio. Até o momento, o incêndio mais grave é o que atinge a Floresta Nacional de Brasília (Água Mineral).

Segundo os bombeiros, a área queimada da Água Mineral equivale a 700 campos de futebol. O fogo, que começou na manhã de ontem, (15/9), continua destruindo a flora e a fauna. Nesta manhã foi realizado sobrevoo com drones e aeronaves para monitoramento e identificação de possíveis novos focos de incêndio. Foram identificados alguns pontos quentes, porém, de material orgânico ainda queimando dentro da área atingida, provocando grande quantidade de fumaça, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

No momento aproximadamente, 50 bombeiros militares, além de equipes do ICMBIO, IBRAM e do próprio Parque Nacional, somando 86 pessoas, atuam no combate à queimada. O CBMDF ainda conta com uma aeronave de asa fixa para combate a incêndios florestais, drone para monitoramento e um helicóptero.

Escolas

A secretária de Educação, Helvia Paranaguá, orientou as regionais de ensino do Distrito Federal a suspender as aulas em caso de comprometimento do ambiente por conta da fumaça das queimadas.