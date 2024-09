Com temperatura em alta, DF não tem previsão de chuva

Os números apontam que a seca ainda castigará o Distrito Federal por um tempo. Nesta terça-feira (17/9), foi registrado o dia mais quente do ano — os termômetros alcançaram a marca de 35,3°C e venceram o recorde de temperatura registrado na segunda-feira (16), quando a máxima ficou em 34,7ºC na capital.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira (18/9) não será diferente. A mínima deve ficar entre 14°C e 16°C e a máxima poderá atingir 34°C. A possibilidade do recorde de temperatura ser ultrapassado não se anula. Isso porque, segundo o meteorologista Olívio Bahia, nesta época do ano é normal que os dias fiquem mais quentes.

Na manhã desta quarta (18), duas estações de medição de Qualidade do Ar do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) mostraram dados que classificam o ar como "bom", na Estação Escola Fercal, e como "moderado", na Estação CRAS Fercal.

"Se a chuva atrasar, quanto mais a gente for entrando para outubro, a probabilidade de registrarmos temperaturas maiores será maior. "Com a chegada da primavera, o sol começa a iluminar mais o Hemisfério Sul e, com isso, há mais radiação solar chegando. Se não tiver nuvens e não chover, a radiação chega direto à superfície e isso faz com que as temperatura se elevem cada vez mais. É exatamente por isso que os recordes de temperaturas geralmente são registrados no mês de outubro", ensinou. Hoje, a umidade varia entre 70% e 15%, o que fará com que o alerta laranja para baixa umidade, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, seja emitido.

Não há previsão para chuvas no DF, ao menos até a próxima semana. "Se continuar como estar agora, as temperaturas poderão chegar a mais de 36°C, mas a gente torce para que haja chuvas, para dar uma aliviada na fumaça e lavar a atmosfera, que está muito suja. Além da temperatura, isso tudo acaba provocando outros impactos, como poluição, doenças e, claro, as queimadas."

Até o momento, 2024 trata-se do segundo mais seco da história, o recorde de estiagem é de 1963, com 163 dias. De acordo com Olívio, se o tempo permanecer assim. sem previsão para chuvas, alcançaremos o primeiro lugar. "Neste momento de transição, quando saímos do período seco para o chuvoso, pode ocorrer dos modelos não estarem bem calibrados, principalmente nessa região central. Até o momento, porém, os cálculos com os dados meteorológicos não mostram previsão de chuvas", completou.

Recomendações

A recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.