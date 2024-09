Parque Ecológico de Águas Claras terá ações de bem-estar e saúde mental

AS ações de bem-estar ocorrerão no Parque Ecológico de Águas Claras - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) vai promover, neste sábado (21/9), a 6ª edição do Cuide-se+. O projeto une saúde mental e bem-estar em uma só ação comunitária. Com a programação voltada ao autocuidado e à promoção de hábitos saudáveis, a iniciativa será realizada no Parque Ecológico de Águas Claras, das 9h às 13h, de forma gratuita.

O projeto se destaca entre as ações comunitárias promovidas pela Seac-DF, pois oferece uma série de práticas que visam melhorar o equilíbrio emocional, físico e mental. A população poderá participar de atividades sobre técnicas de redução do estresse, terapia comunitária integrativa, meditação, automassagem, auriculoterapia, yoga, acupuntura e reiki. Essas práticas visam melhorar a qualidade de vida, reforçando a necessidade do cuidado integral da saúde.

A programação também inclui serviços essenciais, como orientação sobre higiene bucal com distribuição de kits, atualização de vacinas, aferição de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Essas ações são importantes para a prevenção de doenças e para o acompanhamento da saúde da população.

Serviço

6ª edição do Cuide-se+

A iniciativa acontece neste sábado (21/9), das 9h às 13h, no Parque Ecológico de Águas Claras. A entrada gratuita e aberta ao público