Filhote de anta é resgatado pela polícia no Parque Nacional de Brasília

Um filhote de anta foi resgatado na tarde desta quinta-feira (18/9) no Parque Nacional de Brasília. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). De acordo com a corporação, o resgate foi feito pelos militares do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA).

O animal foi encontrado próximo a uma área de fogo, nas proximidades do córrego Bananal, no interior do parque. O resgate foi realizado em conjunto com os brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



Os policiais retiraram o filhote do local e o transportaram até a entrada do Parque, onde aguardaram a chegada de veterinários da Fundação Zoológica de Brasília (ZOO). A veterinária responsável realizou os primeiros atendimentos, incluindo a sedação do animal.



O filhote foi encaminhado ao ZOO para uma avaliação mais detalhada de seu estado de saúde.