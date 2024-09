Inscrições para copa de criação de jogos começam nesta quinta-feira (19/9)

As inscrições para a GameJamPlus, conhecida como a copa do mundo do desenvolvimento de jogos, abrem nesta quinta-feira (19/9) e podem ser feitas pelo site oficial do evento. A primeira etapa, na qual os projetos competidores serão criados e cadastrados, ocorrerá entre 18 e 20 de outubro.

O principal objetivo é promover a economia criativa, incentivando a criação de novos jogos e a formação de empresas no setor. A competição é dividida em fases, permitindo que participantes de diferentes partes do mundo mostrem seu talento e inovem no mercado gamer. O projeto promete atrair mais de nove mil pessoas de 50 países.



Com novos desafios e propostas, a iniciativa oferece uma oportunidade de interação entre desenvolvedores, designers, artistas e entusiastas do mercado de jogos eletrônicos, fomentando a criação de centenas de jogos independentes.

O evento conta com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF). O lançamento da competição ocorreu na terça-feira (17/9), no Planetário de Brasília. A novidade desta edição é que a final global também será realizada em Brasília, no dia 21 de junho de 2025, como parte do Innova Summit, promovido pelo Instituto Conecta.