Só falta o brasiliense fazer a dança da chuva: fim de semana preocupa

Nesta sexta-feira (20/9), o Distrito Federal completa 150 dias consecutivos sem chuvas. O último registro de precipitação ocorreu em 23 de abril. Até o momento, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor que deixa os brasilienses inquietos não tem previsão para ir embora. O meteorologista Olívio Bahia apontou que os modelos, usados pelos especialistas para desvendar a previsão do tempo, não apontam possibilidade de chuvas ao longo da próxima semana.

Bahia lembrou que na noite da última quarta-feira, houve registro de chuvas no Entorno do DF, na região de Águas Lindas. "A questão é que o volume registrado é muito baixo, cerca de 0,4 a 0,6 milímetros de volume. Isso não anuncia, efetivamente, o fim da seca. Ainda que chova no DF nas próximas semanas, os cuidados em relação às queimadas e à saúde da população devem continuar", explicou o meteorologista.

Nesta sexta-feira, a mínima deve variar entre 15°C e 16°C. À tarde, porém, os termômetros devem atingir, mais uma vez, os 34°C. A umidade baixa, que fica entre 70% e 15%, fará com que o alerta laranja seja emitido. A mesma previsão vale para o fim de semana, uma vez que o tempo seco e a ausência de precipitações tem impedido o tempo de "refrescar".

A recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.