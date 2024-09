24ª Semana do Pimentão começa neste sábado (21/9) no núcleo rural Taquara

O núcleo rural Taquara, em Planaltina, será cenário, a partir deste sábado (21/9) até domingo (29/9), da 24ª Semana do Pimentão, evento que reúne agricultura, tecnologia e cultura, promovendo a troca de conhecimentos entre profissionais do setor e a comunidade local.

O evento será aberto com o 2° Dia Especial de Mecanização e Automação para a Agricultura Familiar, organizado pela Emater-DF, na Chácara 01, às 9h. A iniciativa oferece uma oportunidade para que os agricultores conheçam as mais recentes inovações tecnológicas voltadas ao setor agrícola.

“Este evento une a comunidade em torno de algo que é vital para a nossa identidade: o trabalho no campo, a preservação do meio ambiente e a valorização do pequeno produtor, que muitas vezes enfrenta desafios imensos, mas que nunca desiste de inovar e crescer. É um momento de celebração, troca de conhecimento e fortalecimento do trabalho rural”, afirma o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

Em 2023, a produção de pimentão no Distrito Federal atingiu 16.976 toneladas em 161,36 hectares, com a participação de 570 produtores rurais. A região de Taquara lidera essa produção, representando 20% do total do DF, com 85 produtores responsáveis por 2.795 toneladas cultivadas em 33,34 hectares.

Segundo o produtor Maurício Rezende, que é presidente da Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina-DF (Cootaquara), o evento deste ano visa também reforçar a importância da organização dos produtores por meio do cooperativismo. “Queremos lembrar aos produtores que ninguém se ergue sozinho, principalmente no contexto da agricultura familiar. O cooperativismo vai além de uma forma de gestão ou mais que uma forma de organização social. Ela considera a eficiência do capital, mas também considera a essência do social, que é o ser humano, que é o produtor rural. O nosso desafio é agregar valor à produção”, explica.

A programação inclui palestras e workshops com temas variados, como o de nanotecnologia na agricultura, técnicas de enxertia e boas práticas agrícolas, além de muito entretenimento, como o show de mágica que será realizado pelo Sescoop, muita discussão sobre novas tecnologias de manejo e produção, o Concurso de Receitas com Pimentão, a exposição agrícola e apresentações musicais.

O encerramento da semana ocorre no domingo (29/9) com programação voltada para a comunidade. Atividades como torneio de futebol, oficinas de artesanato e um animado Forró da terceira idade serão realizados visando proporcionar uma forma alegre e inclusiva de finalizar a celebração.

De acordo com o gerente da Emater na Taquara, Revan Soares, a semana do pimentão nasceu da necessidade de buscar novas tecnologias que melhorem o rendimento produtivo e fitossanitário da cultura, além de novas variedades e técnicas de cultivo. "Hoje, ela vai além e se consolidou no calendário oficial do GDF, oferecendo uma diversidade técnica para os produtores. A programação é desenhada com base nas demandas observadas ao longo do ano e nas inovações que surgem no setor. O evento é uma oportunidade de intercâmbio de experiências e de acesso ao que há de mais moderno no segmento."

O evento é realizado pela Cootaquara e Emater-DF, com apoio da Seagri-DF, Ceasa-DF, Administração de Planaltina, Batalhão de Policiamento Rural, Unium, Secretaria de Turismo, Leaf, Casa Bugre, Takii Seed, Agrosyn, Yuksel Seeds, Bio Cerrado, Embrapa, Ministério da Agricultura.

*Com informações da Emater-DF

Confira aqui a programação completa:





