Ladrões fazem a feira em loja de Planaltina, mas são presos

Na tarde desta quinta-feira (19/9), por volta das 15h30, três homens e uma mulher foram presos por furtarem uma loja de roupas localizada Quadra 6 de Araponga, em Planaltina. No momento da prisão, os suspeitos estavam com diversos itens da loja, cuja origem não souberam explicar.

A proprietária do estabelecimento acionou a polícia e informou que um casal havia furtado peças de roupas de seu estabelecimento. Com as filmagens das câmeras de segurança em mãos, ela indicou o paradeiro dos suspeitos. Ao chegar ao endereço informado, a equipe localizou os envolvidos, além das roupas furtadas e diversos outros itens embalados. Vários objetos furtados foram recuperados.

A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia Civil, localizada em Planaltina, onde os suspeitos e os objetos recuperados foram apresentados.