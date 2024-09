Ibaneis diz que PCDF investiga possível ação de grileiros em queimadas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha declarou que a Polícia Civil (PCDF) está investigando o possível envolvimento de grileiros nas queimadas que têm atingido áreas florestais do DF nos últimos dias. O anúncio foi feito na manhã, desta terça-feira (20/9), durante a inauguração da reconstrução da Estrada Parque Contorno (DF-001), conhecida como Pistão Sul.

Na ocasião, Ibaneis afirmou que os incêndios têm sido investigados, com o objetivo de identificar os possíveis criminosos. “Eu tenho aqui um acompanhamento que vem sendo feito pela Polícia Civil e notamos que existem queimadas em áreas que os grileiros querem expandir a grilagem no Distrito Federal. Alguns casos precisam ser realmente apurados, mas as notícias que chegam primeiro são de pessoas que querem entrar nessa questão da grilagem”, avalia.

O governador do DF ainda destacou que a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, está monitorando as últimas ocorrências de incêndios na capital. “Vamos manter nossa equipe de monitoramento em todos os parques ecológicos do Distrito Federal. Nosso objetivo é evitar as queimadas nesse período final de seca e que possamos identificar esses criminosos”, relata Ibaneis.

Mobilidade

A região administrativa de Taguatinga é considerada uma das principais cidades da capital em termos de mobilidade urbana. Nos últimos anos, foram entregues à população o Túnel Rei Pelé, o Boulevard acima do túnel e parte da Avenida Hélio Prates, sendo investido mais de R$ 1 bilhão. Desta vez, a Região Administrativa inaugura a mais nova obra: o novo Pistão Sul. “Morei aqui e me entristecia ao ver o abandono que passava a cidade. Hoje, podemos ver empresários voltando a ter confiança em investir aqui, gerando emprego, renda e acreditando no crescimento da cidade”, disse o governador.



As obras entregues no Pistão Sul tiveram investimento de R$ 43 milhões e incluíram a troca de todo o asfalto ao longo dos 10,8 km de extensão (nos dois sentidos), a instalação de sinalizações verticais e horizontais, a construção de redes de drenagem, e de uma moderna e acessível ciclovia ao longo de toda a avenida. Estima-se que a obra vai beneficiar 60 mil motoristas, diariamente, com a recuperação da via, que conecta o centro de Taguatinga à rotas de mobilidade urbana do DF, como a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

Além da inauguração do novo trecho, Ibaneis Rocha anunciou a criação do programa Vai de Bike, que tem o objetivo de ampliar a ciclomobilidade da capital. O projeto prevê que o Distrito Federal atinja, até 2026, a marca de 1.000 km de ciclovias. Ao todo, serão investidos R$ 123 milhões na construção de 325 km de novas vias e na manutenção dos 700 km que já existem. A iniciativa será coordenado pelas secretarias de Obras e Infraestrutura (SODF), e de Transporte e Mobilidade (Semob).



68 anos da Novacap

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) celebra 68 anos de existência. Considerada por muitos como a mãe de Brasília, a instituição foi fundada quatro anos antes da capital federal, justamente com o objetivo de erguer a cidade. Para celebrar a data e prestigiar a festividade, a vice-governadora do DF, Celina Leão, declara a importância de comemorar mais um aniversário do órgão. "Ela (Novacap) tem uma memória afetiva das pessoas da nossa cidade. No nosso governo foi resgatada na sua potência máxima. É um orgulho para nós participarmos de tudo isso", afirma com exclusividade ao Correio.



Ibaneis Rocha e outras autoridades locais também foram agraciados, nesta sexta-feira (20/9), com o selo Amigas e Amigos da Defensoria Pública. A homenagem foi concedida pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal (Adep-DF) e reconhece pessoas que contribuem para o fortalecimento dos serviços essenciais da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

O governador declarou que tem buscado a valorização do trabalho da Defensoria Pública, e ressaltou que é de fundamental importância para a população. "Todos os projetos que o Celestino Chupel, defensor público-geral do DF, me leva, busco apoiar. Fico muito feliz e grato com esse selo. Enquanto eu estiver na vida pública e fora dela, continuarei defendendo a Defensoria Pública”, garantiu o governador.