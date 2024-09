Secretário de Turismo defende suspensão de obra próximo ao Mané Garrincha

Em entrevista ao programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta segunda-feira (23/9), o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, defendeu a decisão do governador Ibaneis Rocha de suspender as obras de um atacadão no entorno do Estádio Nacional de Brasília. Ele descreveu a construção como incompatível com a região e diz acreditar que o prédio não seria apropriado para sua localização.

“A área do Plano Piloto é tombada. A gente tem muito ciúmes dessa área e muito cuidado com ela. Eu acho que a obra já não estava apropriada para o local. Então o governador vai rever todos esses alvarás que estão sendo dados ali dentro da arena, porque hoje me parece que tem até clínica de beleza funcionando lá, o que não combina com a arena e com a finalidade dela” declarou o secretário.

Araújo informou que será feito um novo decreto, editado nesta terça-feira (24/9), que determinará novas regras a serem seguidas de acordo com o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). "O governador me informou, no último sábado, que o projeto deveria ser interrompido, após tomar conhecimento de que seria um atacadão", disse.

Ele acrescentou que esteve em reunião nesta segunda-feira (23/09) com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, e o secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, para debater regras que irão compor o decreto. Ele afirmou também que já se comunicou com os concessionários da arena para informar que não poderiam haver serviços de cunho atacadista no local.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho