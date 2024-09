Projeto Defensoria nas Escolas ocorre em Sobradinho até sexta-feira (27/9)

A segunda edição do projeto Defensoria nas Escolas chega a Sobradinho. As atividades terão início nesta terça-feira (24/9) na Escola Classe 17 – Vila Rabelo, e continuarão na quinta (26/9) e na sexta-feira (27/9) no Centro de Ensino Médio 02, sempre a partir das 9h. Essa iniciativa é promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) em colaboração com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF).

A ação contará com a presença da Unidade Móvel de Atendimento Itinerante, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo assistência jurídica e psicossocial, além de encontros educativos para conscientizar os alunos sobre seus direitos e apresentar a Defensoria a crianças e adolescentes.



Entre os serviços oferecidos estão: pedidos de fixação ou revisão de pensão alimentícia, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, e regulamentação de guarda e visitas de filhos menores. Também serão disponibilizados serviços relacionados a divórcios, dissoluções de uniões estáveis, divisão de bens e interdições de pessoas que não podem expressar sua vontade.



O principal objetivo do programa é garantir o acesso à Justiça através de atendimentos jurídicos nas escolas públicas do DF, promovendo um espaço de diálogo com a comunidade escolar para entender suas necessidades e oferecer soluções em conjunto com pais, professores e alunos.



Primeira Edição

Na primeira edição, realizada em agosto, o projeto beneficiou mais de 2,5 mil estudantes da rede pública do Plano Piloto, ocorrendo no Centro de Ensino Médio Setor Leste e em outras instituições simultaneamente. Os feedbacks foram muito positivos, com 55% dos participantes atribuindo notas máximas e 89% aprovando a iniciativa.



Para participar, os interessados podem consultar a lista de documentos necessários no site da DPDF. A Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) está disponível para esclarecer dúvidas e agendar atendimentos pelos telefones 129 ou (61) 3465-8200. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h25 e das 13h15 às 16h55.