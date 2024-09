Homem é preso por atear fogo em vegetação no Jardim Botânico

Na tarde de segunda-feira (23/9), um homem suspeito de atear fogo em vegetação no Jardim Botânico de Brasília foi preso. Ele foi detido por policiais militares do 21º Batalhão, em local que dá acesso à Mata Ecológica do parque.

O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) antes que tomasse grandes proporções, evitando um prejuízo maior. Na delegacia, o suspeito disse que fez a fogueira para preparar comida.

No entanto, uma testemunha contestou a versão e relatou que ele "simplesmente ficou olhando o fogo consumir a vegetação", conforme infomado em nota da PM. O flagrante do crime ambiental foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia.

Ontem, foram atendidas 109 ocorrências de incêndios florestais, que consumiram 92 hectares de áreas queimadas, segundo o CBMDF.