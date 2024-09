Bombeiros são acionados para combater incêndio florestal na DF-130

Um incêndio florestal atingiu uma área de capim alto próxima a estrada DF 130, entre o Setor Rural Santos Dumont e o Vale do Amanhecer, e assustou moradores da região. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por um dos residentes para tentar conter as chamas e impedir que as mesmas se alastrassem para propriedades privadas ou para a área de mata adjacente.

Rodrigo Ferreira, 41, foi responsável por identificar o incêndio por volta das 10h30 e acionar os bombeiros, que demoraram cerca de dez minutos para chegar à ocorrência. As chamas chegaram a atingir parte do terreno do produtor rural, mas foram contidas pela equipe do CBMDF.

Até o momento, ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio, mas a falta de raios na região indica que teria sido iniciado de maneira criminosa.