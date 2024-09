Ibaneis Rocha participa da cerimônia de abertura da 51ª ABAV Expo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve na cerimônia de abertura da 51ª ABAV Expo, nesta quarta-feira (25/9), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagem do DF (ABAV), estima atrair cerca de 42 mil participantes entre até este sábado (28/9).

“Tínhamos o compromisso de revitalizar o turismo em um lugar que tem tanto a oferecer. Este evento foi organizado com muito carinho, e investimos porque acreditamos na força do turismo. Estamos trabalhando desde 2019 para proporcionar qualidade de vida a todos os visitantes que vêm a Brasília, essa capital que é um verdadeiro monumento a céu aberto”, disse Ibaneis.



O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, afirmou que este é um dia histórico para o turismo. “Esperamos por 22 anos que esse evento retornasse a Brasília e, com força e trabalho, conseguimos. Quando fui convidado para ser secretário, o governador me deu a missão de trazer grandes eventos para a cidade. Vi a necessidade de trazer feiras nacionais e internacionais para consolidar o nome de Brasília. Estamos transformando a cidade na capital de grandes eventos, e temos infraestrutura turística de alto padrão para isso”, disse o secretário. “Queremos que todos os brasileiros conheçam Brasília e tenham orgulho de sua capital”, concluiu.

Entre as autoridades que prestigiaram a cerimônia estavam o diretor regional do Senac-DF, Vitor Correia; o ministro do Turismo, Celso Sabino; o ministro das Comunicações, Juscelino Filho; o secretário de Governo, José Humberto Pires; e o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, entre outros.



Evento

A exposição é considerada o evento de turismo mais completo da América Latina. O projeto reúne mais de 1.500 expositores e os principais players do setor, promovendo a conexão com uma vasta rede de agentes de viagens. A ABAV abre possibilidades de negócios, fortalece marcas e destinos, oferece capacitações e serve como vitrine para lançamentos e novidades.



A presidente da ABAV, Ana Carolina Medeiros, assegura que o evento está com número recorde de compradores convidados. “São um total de 140 e acredito que muitos negócios vão acontecer nos próximos três dias e, além de negócios, a nossa feira traz uma grande preocupação com a sustentabilidade”, contou.



A ABAV representa o turismo brasileiro há mais de 65 anos, criando elos que proporcionam a dinâmica do setor. Com a criação do Ministério do Turismo, em janeiro de 2003, a ABAV passou a integrar o Conselho Nacional de Turismo, renovando sua condição de polo catalisador dos diferentes segmentos e nichos do mercado.



