Ciclista morre em acidente com duas motos na DF-020, em Planaltina

Na noite de quarta-feira (25/9), um ciclista, de aproximadamente 50 anos, morreu após sua bicicleta bater com duas motos na BR-020, no trevo da entrada para a DF-128, em Planaltina. Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente, o homem já estava sem vida. A corporação empregou duas viaturas na ocorrência.

Leia também: Menina de 11 anos está desaparecida há três dias no DF

No local, as equipes de socorro também se depararam com o condutor, 24, de uma Yamaha Fazer, de cor preta, deitado ao chão, com ferimentos nos braços e pernas, suspeita de fratura de costela lado direito, consciente e orientado. Feito o protocolo de trauma, ele foi transportado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O outro motociclista, 44, conduzia uma Shineray XY 150, de cor cinza, e não apresentou ferimentos nem necessitou de transporte para o hospital. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal ficaram responsáveis pelo local.