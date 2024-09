Nada de refresco! 156 dias sem chuva e calor permanece nos próximos dias

Bom dia para os fãs de calor! Para os inimigos das altas temperaturas, lamento, pois o Distrito Federal vai permanecer um braseiro nos próximos dias. E nem adianta correr — na verdade, evite gastar energia nas horas mais quentes do dia — pois a região está passando por uma onda de calor que deve durar até o próximo sábado (28/9). Nessas condições, as temperaturas ficam 4ºC acima da média prevista para o mês (no caso de setembro, 29ºC) por, pelo menos, três dias consecutivos.

Nesta quinta-feira (26), o DF completa 156 dias seguidos sem chuvas. Trata-se do segundo ano mais seco da história; o recorde é de 1963, com 163 dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de precipitações isoladas no fim de semana, porém, o calor e a sensação de tempo abafado vão continuar. Hoje, o céu deve permanecer com sol entre poucas nuvens e ventos de fracos a moderados.

Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o quadradinho deve bater a umidade mínima de 15%, enquanto a máxima chegou a 55% durante a manhã. No Paranoá, foi registrada a temperatura mínima de 18°C; a máxima deve chegar os 35ºC. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 20ºC e a máxima deve chegar a 34ºC. A umidade fica entre 15% e 45%.

De acordo com Cleber de Souza, meteorologista do Inmet, as chuvas só devem garantir maior protagonismo em outubro. Nesse contexto de baixa umidade, a recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.