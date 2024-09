Incêndio atinge Chapada dos Veadeiros e parque está fechado para visitação

O Parque Nacional da Chapadas dos Veadeiros está fechado nesta quinta-feira (26/9) em função das queimadas que atingem a região. Uma das entradas do para o parque, fica na região de São Jorge foi atingida por um incêndio florestal que começou na tarde de ontem.

O Capitão José Henrique Bandeira, do Corpo de Bombeiros de Goiás, em Alto Paraíso de Goiás, responsável pelo combate ao incêndio na região afirmou que o fogo começou dos dois lados da rodovia que liga Alto Paraíso a São Jorge. "Tivemos um foco próximo a Cachoeira do Lajeado e Vale da Lua e outro foco na entrada do parque e trilha do Siriema", detalhou.

O militar explicou que, além dos militares do CBMGO, brigadistas do Ibama e Icmbio também atuaram. Conforme nota publicada pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, mais de 60 atuaram no resgate das pessoas que estavam na região e combate às chamas. "Os visitantes foram retirados em segurança pela equipe da concessionária ParqueTur, incluindo os que estavam em áreas de acampamento" afirma o texto.

Por volta da meia noite o fogo tinha sido controlado, mas na manhã desta quinta-feira (26/9), um novo foco de chama incêndio início perto da entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em São Jorge.

"A equipe do CBM vai estar no local pronta para atender e debelar o fogo no parque. A previsão é que até o fim do dia as chamas estejam controladas", afirmou.

O recomendado é que turistas busquem informações antes de programar qualquer viagem para a região e façam trilhar apenas acompanhados de guias capacitados e experientes.