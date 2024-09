Policiais resgatam oito cães que eram mantidos em gaiolas

Oito cães, sendo dois adultos e seis filhotes, foram resgatados de condições de maus-tratos na invasão de Nova Jerusalém, nesta terça-feira (26/9). A ação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/CEPEMA). Testemunhas relataram que os animais passavam parte do dia presos em uma gaiola, onde não teriam acesso a água ou a comida. Os cachorros foram encontrados pelos policiais com sinais de desidratação, febre e pulgas.

Um dos cães adultos estava acorrentado ao sol, exposto a uma temperatura superior a 35 graus, sem acesso a água ou a alimento. O outro cão adulto estava preso em uma corrente curta dentro de um barraco escuro, sem janelas, em meio a fezes, também sem água ou ração. Ambos os adultos estavam infestados de pulgas e severamente desidratados, sendo necessário o uso de soro após serem encaminhados ao Hospital Veterinário Público (HVEP).

O tutor dos animais e um vizinho foram presos em flagrante por crime de maus-tratos, conforme previsto no artigo 32, parágrafo 1-A, da Lei 9.605/1998. Os animais receberam atendimento médico-veterinário e, em seguida, foram levados para lares temporários.

A DRCA/Cepema salientou a necessidade urgente de voluntários dispostos a oferecer lares temporários para animais resgatados. Interessados em colaborar podem entrar em contato diretamente com a delegacia para mais informações.

*Com informações da PCDF