Dia de Cosme e Damião: qual a data certa para celebrar os santos gêmeos?

Considerados padroeiros dos cirurgiões, crianças, médicos e farmacêuticos, São Cosme e Damião são responsáveis por uma longa tradição seguida no Brasil há várias décadas. Apesar de ser celebrado popularmente no dia 27 de setembro, o dia dos santos, a Igreja Católica, comemora em 26 de setembro. A decisão de mudar o data da tradição foi tomada em 1969. Um dos fatores, segundo conta a história, é porque estima-se, apesar de não haver confirmação, que os gêmeos morreram no dia 27, no entanto essa também é a data de morte de São Vicente de Paulo — e a ideia, quando a mudança foi feita, era não ter a mesma data para homenagear os santos.

Leia também: Voluntários se mobilizam para campanhas em prol de instituições do DF

Apesar da mudança de data, a tradição de distribuição de doces se manteve no dia 27 de setembro no Brasil. O dia honra a memória dos gêmeos que marcaram a história por feitos na medicina. Segundo a tradição, no Século III, Cosme e Damião nasceram na Ásia, em um contexto de forte repressão religiosa do Império Romano.

A história aponta que ambos também eram extremamente dedicados à fé e aos valores cristãos, uma das razões por serem muito celebrados pela Igreja, e que morreram juntos, decapitados, por determinação do Império Romano no começo do século IV. Os gêmeos receberam canonização por morrerem como mártires, não negando sua fé no tribunal.

Leia também: Menina de 11 anos está desaparecida há três dias no DF

No catolicismo, os fiéis são levados a celebrar os gêmeos devido ao simbolismo de gentileza e a caridade que carregam. Apesar de não haver igrejas católicas voltadas exclusivamente a São Cosme e São Damião no Distrito Federal, há pequenas ações em muitas paróquias. Espíritas e umbandistas também celebram o dia dos jovens santos.