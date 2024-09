Homem é preso após atropelar criança e fugir sem prestar socorro

Localização do suspeito ocorreu ontem, em uma chácara no núcleo rural - (crédito: Reprodução/PMDF)

Na manhã de quinta-feira (26/9), um homem foi preso por atropelar uma criança, 12 anos, e fugir sem prestar socorro no Núcleo Rural Taquara, em Planaltina. A localização do suspeito, em uma chácara na mesma região do acidente, foi feita por policiais do Batalhão de Policiamento Rural (BPR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A menina andava de bicicleta quando sofreu o choque de um veículo na quadra 03/04, por volta das 20h dessa quarta (25). Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) prestou o socorro à vítima e a conduziu para o Hospital Regional de Planaltina, consciente, orientada e com suspeita de fratura no pé esquerdo. Ela estava acompanhada pela mãe.

O suspeito foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por evasão de local de acidente de trânsito e lesão corporal. O carro dele foi recolhido para perícia.