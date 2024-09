Apesar da onda de calor e da baixa umidade, Inmet prevê chuva para domingo

Bom dia, brasiliense! "Sextou" (27/9) com calor e baixa umidade no quadradinho. A região está sob alerta vermelho para as altas temperaturas, visto que está passando por uma onda de calor que deve durar até sábado (28). Nessas condições, as temperaturas ficam cerca de 5ºC acima da média prevista para o mês (no caso de setembro, 29ºC) por, pelo menos, três dias consecutivos.

Hoje, o Distrito Federal completa 157 dias seguidos sem chuvas. Trata-se do segundo ano mais seco da história; o recorde é de 1963, com 163 dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de precipitações isoladas no domingo (29), porém, o calor e a sensação de tempo abafado vão continuar. Hoje, o céu deve permanecer com sol entre poucas nuvens e ventos de fracos a moderados.

Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o DF deve bater a umidade mínima de 15%, enquanto a máxima chegou a 70% durante a manhã. Na Estação de Águas Emendadas, em Planaltina, foi registrada a temperatura mínima de 13°C; a máxima deve chegar os 35ºC. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 18ºC e a máxima deve chegar a 33ºC. A umidade também fica entre 15% e 70%.

De acordo com o Inmet, as chuvas só devem chegar com força outubro. Nesse contexto de baixa umidade, a recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.