Mulher esfaqueia e mata companheiro de 53 anos no Gama; autora fugiu

Um homem de 53 anos morreu ao ser atingido com golpes de faca na noite deste sábado (28/9), na quadra 2 do Setor Sul do Gama. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, por nome de Gabriela, que está foragida.



De acordo com informações apuradas pela reportagem, o casal teria se envolvido em uma discussão momentos antes do homicídio. Relatos dão conta de que o homem, identificado como Paulo Pereira da Silva, agrediu a mulher, momento em que ela o esfaqueou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, constatou que Paulo já estava sem vida. A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) investiga o caso.