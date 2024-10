Setembro termina com 747 vagas de emprego; confira as oportunidades

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador encerram o mês de setembro oferecendo 747 vagas para as pessoas que estão à procura de um emprego no Distrito Federal. Os postos oferecem benefícios, além da remuneração, e estão presentes em diferentes regiões administrativas e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 6,8 mil. O posto que oferece a maior remuneração é o de mestre de obras, sem local de trabalho fixo. São quatro chances disponíveis, para pessoas que tenham feito o ensino fundamental. É necessário experiência prévia na função. Em relação ao número de oportunidades ofertadas, três cargos se destacam, todos na região do Itapoã: armador de estrutura de concreto, carpinteiro e pedreiro. São 40 posições para cada um. Os rendimentos são os mesmos nos três casos, R$ 2.285,80. Em todos eles, é necessário ter experiência e ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).