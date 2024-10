Obra de drenagem pluvial avança na Asa Norte

Com o início do período chuvoso no Distrito Federal se aproximando, uma das grandes preocupações dos moradores da capital do país são as enchentes que costumam deixar prejuízos. Uma das regiões mais afetadas é a Asa Norte e o Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou uma grande obra de drenagem no local, o Drenar-DF, que busca corrigir o problema histórico da drenagem pluvial no Plano Piloto e reduzir a possibilidade de alagamentos e enxurradas causadas pelas chuvas. Foram mais de R$ 180 milhões investidos, segundo a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

Passados um ano e oito meses desde o lançamento, a primeira etapa do projeto parece estar caminhando para a conclusão. De acordo com a agência, responsável pela obra, do total de 7,68km de túneis que estão sendo construídos, noventa e cinco por cento estão escavados e 73,5% têm concreto projetado, de 10cm de espessura. Isso deve facilitar o escoamento da água e adicionar mais uma camada de proteção para os anéis de aço corrugado que estruturam esses túneis.

Para receber as precipitações, no fim do percurso haverá um reservatório de qualificação de água pluvial. A bacia foi criada para que a água das chuvas possa perder energia, decantar e diminuir a velocidade antes de ser lançada no Lago Paranoá. A Terracap explica que o projeto utiliza o método "tunnel liner", em que o acesso às galerias é feito por essas aberturas. De acordo com a agência, a cada 46cm de solo escavado, chapas de aço corrugado, com espessuras que variam de 2,2mm a 6,5mm, são montadas e parafusadas umas às outras para sustentar o túnel aberto, conforme a escavação avança.

Ao Correio, o diretor técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho, afirma que os trabalhos estão sendo realizados para que a obra seja entregue "o mais rápido possível". Ele destaca que esta etapa foi projetada para resolver os principais problemas de alagamentos e enxurradas nas quadras com finais 01 e 02 da Asa Norte. "A nova galeria passa paralela às quadras 902 (perto do Colégio Militar), 702, 302, 102, 202 e 402, cruzando a W3 Norte e o Eixo Rodoviário Norte (Eixão), além da via L2 Norte, chegando à L4 Norte, próximo ao Setor de Embaixadas Norte", explica o diretor.

Do total de 7,68 km de túneis que estão sendo construídos, 73,5% tem concreto projetado (foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Novas etapas

Questionado sobre a previsão de novas obras, para ajudar os moradores de outras quadras da Asa Norte, Hamilton Lourenço Filho enfatiza que Drenar-DF é um projeto amplo de drenagem. "Uma outra etapa, na Asa Norte, será na faixa chamada 10/11, que está com os projetos avançados, aguardando definição orçamentária", revelou.

Uma das regiões que costumam ser afetadas durante o período chuvoso é onde está localizada a Universidade de Brasília (UnB). Em fevereiro, parte do prédio do Instituto Central de Ciências (ICC) ficou completamente alagado. Equipamentos chegaram a boiar nos corredores e as portas das salas caíram com a força da enxurrada. Sobre o assunto, Lourenço ressalta que, apesar de o projeto não poder atuar dentro da universidade, "a etapa do Drenar-DF na faixa 10/11 irá auxiliar a UnB, captando água pluvial na região acima da instituição".

Proteção e lazer

Um dos objetivos do Drenar-DF é proteger as nascentes e recuperar as erosões em todo o território do DF. Submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o programa prevê, para a área tombada, a ampliação da rede pública de captação com a criação de lagoas a céu aberto ou bacias subterrâneas de concreto para conterem a água das chuvas e, assim, evitar alagamento e a chegada de lixo no Lago Paranoá.

Outra etapa importante da obra é a Praça Internacional da Paz, um espaço de 5 mil metros quadrados, que contará com calçadas, estacionamentos e mais de 200 árvores que compõem o parque homônimo, localizado no Setor de Embaixadas Norte, em frente ao Iate Clube, próximo à via L4, ao redor da bacia de detenção do Drenar-DF. O espaço será dedicado ao lazer e esporte, além de ser idealizado como um novo ponto turístico para o Distrito Federal.

Na época do lançamento da primeira etapa, em janeiro de 2023, o presidente da Terracap, Izidio Santos, destacou que o empreendimento é uma vitória para a capital. "Conseguimos alocar recursos para a obra, que faz parte de um grande projeto de drenagem do DF", comentou.