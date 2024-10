Acusado de feminicídio tem prisão em flagrante convertida em preventiva

O juiz substituto do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu em preventiva a prisão em flagrante de Franco William de Lima Macedo, 32 anos, preso por feminicídio e tráfico de drogas. Nessa segunda-feira (30/9), ele matou a companheira Paloma Jenifer Santos Ferreira, 26, com um tiro no peito. O crime ocorreu na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. O corpo de Paloma Jenifer será velado na tarde desta quarta-feira (2/10), em Taguatinga.

A defesa do acusado se manifestou pela concessão de liberdade provisória, mas a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão para prisão preventiva.

A audiência de custódia foi realizada na ausência do acusado, porque ele estava internado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), sob escolta policial, depois de ter fraturado o braço em uma tentativa de escapar das autoridades no dia do assassinato. Após o crime, ele fugiu para a casa do pai e, depois de confessar o assassinato, se escondeu na casa de amigos em Taguatinga.

Na decisão, o juiz destacou que "a situação de flagrância em que o acusado foi surpreendido torna certa a materialidade do crime, com indícios suficientes também de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos no auto de prisão". Ainda segundo a decisão, no dia dos fatos, o acusado teria ido à residência do pai, nas proximidades do local, e dito que efetuou os disparos contra a companheira de forma acidental.

Foram apresentadas à Justiça imagens, captadas na parte externa da casa, que demonstram que houve uma discussão entre o acusado e a vítima, antes do crime. A arma de fogo usada por Franco William foi encontrada em uma borracharia. Na residência dele, foram apreendidas 17 porções de cocaína com a massa de 12,74 gramas e uma balança de precisão.

O magistrado ressaltou que custodiado se encontrava em cumprimento de pena, em prisão domiciliar e, mesmo assim, voltou a cometer crimes. Franco William foi condenado a quatro anos de prisão por um assalto cometido em 2022, na Colônia Agrícola Vicente Pires.