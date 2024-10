PM prende homem suspeito de atear fogo em mata de Brazlândia

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (1°/10), suspeito de incendiar uma área de mata na DF-170 km 5, em Brazlândia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem alegou que estava fazendo uma queima controlada, que é permitida pela legislação desde que haja previamente autorização e não se alastre.

A corporação explicou que populares comunicaram ao batalhão ambiental sobre um incêndio no Acampamento Betel, nas proximidades do Parque Nacional de Brasília, por volta de 14h40. Quando os policiais chegaram no local, testemunhas indicaram o possível autor do incêndio.

Após diligências, os PMs encontraram o homem, que portava uma arma branca. Ele informou que estava tentando fazer uma queima controlada na fazenda, mas o fogo acabou se aproximando da floresta.

O homem foi encaminhado a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde foi autuado por porte de arma branca e crime ambiental.