Motorista morre em acidente entre carro e ônibus na Chapada dos Veadeiros

Um homem de 44 anos morreu em um acidente de trânsito entre um carro de passeio e um ônibus de transporte de trabalhadores na Chapada dos Veadeiros. O acidente foi na noite desta terça-feira (1°/10) na GO-118, KM 112, entre Alto Paraíso de Goiás e São João D’Aliança. A vítima, ainda não identificada, estava no carro de passeio.

O Corpo de Bombeiros de Goiás, com as equipes de Planaltina e Alto Paraiso de Goiás atenderam a ocorrência e ao chegarem ao local encontraram as vítimas já mortas, presas às ferragens. O motorista do ônibus e os 20 trabalhadores nada sofreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos das vítimas ficaram aos cuidados da a Polícia Militar de Goiás (PMGO).

A Polícia afirmou que ao chegar ao local encontrou uma ambulância já prestando os primeiros socorros e que, tanto o carro de passeio quanto o ônibus foram liberados no local do acidente.









*Essa matéria foi corrigida às 10h20 para retificar a informação enviada pelo Corpo de Bombeiros de que o acidente deixou duas vítimas fatais.