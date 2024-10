Idoso morador de Taguatinga está desaparecido desde terça-feira (1/10)

A família busca por qualquer informação acerca do paradeiro do idoso - (crédito: Material cedido ao Correio )

Morador de Taguatinga Norte, Antônio Carlos dos Santos, 73 anos, está desaparecido desde terça-feira (1/10). Por meio de câmeras de segurança, foi possível vê-lo, pela última vez, desembarcando, às 10h19, na estação Shopping, do metrô, sentido Rodoviária Interestadual de Brasília. Antes, o idoso havia embarcado na estação Praça do Relógio, como de costume, e seguiu para a Rodoviária do Plano Piloto, onde embarcou em um trem com destino à Samambaia. A família busca por qualquer informação que possa desvendar o paradeiro de Antônio.

Ao Correio, o filho, Danilo Rodrigo dos Santos, contou que a família percebeu movimentações na conta bancária de Antônio. Na Rodoviária do Plano Piloto, o idoso recebeu um pix de R$ 430, valor da venda de seu próprio celular. A última visualização dele no WhatsApp ocorreu pouco antes desta venda. Na quinta (3), por volta de 8h, foi realizado um saque no valor de R$ 40 em um banco 24h.

As buscas pelo idoso inciaram logo que a família percebeu seu desaparecimento. Antônio, que é funcionário do Metrô-DF e atua como motorista dos carros da parte administrativa, deveria ter ido trabalhar naquela terça, mas não apareceu no expediente. "O chefe dele nos ligou para perguntar se estava tudo bem, porque ele não tinha ido trabalhar. Passamos a ligar e mandar mensagens para ele, mas não tivemos retorno, o telefone deu fora de área", explicou o filho.

Diante disso, a preocupação instalou-se e a família visitou vários locais, além de entrar em contato com conhecidos. "Nós fomos aos hospitais, verificamos se havia alguma ocorrência na polícia, para averiguar todas as possibilidades". Por volta das 23h, registraram um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de polícia, localizada em Taguatinga Norte. Nessa quarta-feira (2), familiares e amigos criaram um grupo no WhatsApp, onde concentram todas as informações recebidas.

O idoso usava uma camisa polo listrada, calça jeans, tênis, uma mochila jeans e uma bengala quando visto pela última vez. Segundo a família, ele tem pálpebras caídas, altura por volta de 1,70 m e pesa cerca de 80 kg. Antônio tem cabelos grisalhos e apresenta dificuldade de locomoção na perna esquerda.

Se alguém vir Antônio ou souber de alguma informação sobre seu paradeiro, a família disponibilizou os seguintes telefones para contatos: (61) 99918-5818 ou (61) 98476-9629.